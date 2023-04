Cine sunt și ce joburi au muncitorii străini care vin în România, să umple golul lăsat de românii plecați în Vest Pierdem medici, asistente, șoferi, meseriași, oameni calificați. Exodul romanilor e laitmotivul pe care il auzim de ani buni și chiar daca s-au gasit soluții pe ici, pe colo, continuam sa importam forța de munca. Vedem muncitori straini din ce in ce mai des pe șantierele din București sau pe strazi, cu ghiozdane de mancare in spate. Sunt și in depozite sau in bucatariile restaurantelor. Insa cei mai mulți vin sa lucreze in construcții. Nepalezi, vietnamezi sau indieni, toți au venit de la capatul lumii in Romania, din dorința de a-și scoate familiile din saracie. Așa cum au facut-o și ai noștri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va gazdui, in zilele de 22 si 23 martie, la Bucuresti, o reuniune la nivel inalt privind modalitatile de asigurare a resurselor umane din sanatate, organizata de Biroul Regional OMS pentru Europa si ministerul de resort din tara noastra.

- Asiaticii acopera lipsa de forța de munca din Romania, localnicii preferand sa emigreze spre Vest, scrie kathmandupost.com Padam a sosit in Romania in septembrie 2019 dupa ce a platit unei agenții de recrutare nepaleze 560.000 de rupii (echivalentul a 19.000 de lei) pentru a obține un loc de munca in…

- Locul din Romania unde se mai intalnesc și azi „dacii cu romanii”: Actorii vin din București, Cluj, Alba și toata țara Locul din Romania unde se mai intalnesc și azi „dacii cu romanii”: Actorii vin din București, Cluj, Alba și toata țara In fiecare vara, la Simeria, in județul Hunedoara, se aduna luptatori…

- Romanii vor cheltui peste 32 milioane de euro pentru florile de Marțișor și de 8 Martie . Piata florilor va atinge un adevarat record istoric de vanzari in perioada 1-8 martie, cand vor fi comercializate flori in valoare de peste 32 milioane de euro, arata un studiu realizat de o companie de consultanta.…

- Noua ambasadoare SUA in Romania, Kathleen Kavalec, spune ca este nerabdatoare sa lucreze cu oficialii romani in privinta ridicarii vizelor pentru calatoriile in Statele Unite, o chestiune care este de multi ani pe agenda bilaterala, dar care nu a inregistrat progrese, din cauza unor conditii tehnice,…

- Statul de drept si libertatea presei in Romania, ca in orice democratie, trebuie aparate zilnic. Si in privinta coruptiei lupta trebuie dusa cu toate armele, constant. Noua ambasadoare a Statelor Unite la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a mai avut o misiune diplomatica la noi, la inceputul anilor 2000.…

- Datele publicate de INS arata ca peste 80% dintre romani, adica peste 15 milioane, folosesc internetul zilnic. Cu toate acestea, gradul de digitalizare, adica numarul persoanelor care au competențe digitale, este de 29% din populație. Mai mult, aproximativ 80% dintre romanii care folosesc internetul…

- „Este evident ca Republica Moldova a fost in vizorul Moscovei tot timpul și nu s-a schimbat nimic in ultimii 30 de ani”, a declarat miercuri seara Andrei Spinu, vicepremierul Republicii Moldova, la Digi24.„Ce ține de hotarul cu Ucraina ramanem in continuare expuși. O mare parte a spațiului aerian al…