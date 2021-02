Cine sunt secretarii de stat și șefii de agenții numiți de PNL Liderii PNL reuniți azi in ședința Biroului Politic Național (BPN), sub conducerea lui Ludovic Orban, au decis numirile in funcțiile de secretari de stat și de șefi de agenții. Aceștia sunt: · Adrian Foghis – secretar de stat la Ministerul Transporturilor;· Alex Bologan – secretar de stat Ministerul Digitalizarii;· Alin Chițu – secretar de stat la Ministerul Finantelor;· Aurel Simion – secretar de stat la Ministerul Agriculturii;· Catalin Boboc – secretar de stat Ministerul Muncii;· Claudiu Racuci – secretar de stat Ministerul Dezvoltarii;· Cristian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

