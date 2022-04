Cine sunt rușii din Legiunea pentru Libertatea Rusiei care luptă alături de ucraineni (Video) Nexta TV a prezentat imagini cu unitați ale Legiunii "Libertatea Rusiei", formata din ruși pro-ucraineni, care s-au deplasat pe campurile de lupta din estul Ucrainei dupa doua luni de antrenament. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Elon… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Elon…

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele rusești au folosit muniții cu fosfor in satul Solovyove din estul Ucrainei, a declarat șeful administrației militare regionale din Donețk, Pavlo Kyrylenko, informeaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Peste 1.000 de militari ucraineni capturati de fortele ruse in cursul campaniei militare in Ucraina se afla in Rusia, a indicat vineri presedintele Comisiei de ancheta ruse, Aleksandr Bastrikin, potrivit EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin 50 de persoane, inclusiv cinci copii, au fost ucise dupa ce fortele ruse au atacat cu racheta gara din Kramatorsk, in estul Ucrainei, care era folosita de civili pentru a fugi de razboi, au declarat vineri oficialii ucraineni, scrie CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel puțin 167 de copii au fost uciși in timpul invaziei ruse a Ucrainei, dar acest numar este probabil mai mare, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un discurs video adresat Parlamentului Irlandei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel puțin 9 persoane au fost ucise și 22 ranite in urma atacului cu racheta asupra cladirii administratiei regionale din Mikolaiv, sud-vestul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Comandamentul aviatiei militare a Ucrainei a anunțat vineri seara ca armata rusa a provocat „daune importante” centrului de comanda al forțelor aeriene ucrainene printr-un atac cu rachete, potrivit agenției de știri Nexta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Peste 320.000 de cetateni s-au intors acasa pentru a ajuta Ucraina sa lupte, de cand Rusia si-a inceput invazia, potrivit Serviciului de Graniceri al Ucrainei, citat de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Lupta pentru controlul capitalei Kiev continua duminica, in timp ce occidentalii pun presiune pe Moscova, excluzand banci rusesti din platforma bancara Swift si pregatindu-se sa livreze arme Ucrainei, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…