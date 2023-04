Cine sunt românii care vor primi vouchere încă cel puțin patru ani Profesorii și angajații din invațamant vor beneficia de vouchere de vacanța și in urmatorii 4 ani. Potrivit unui nou proiect de ordin de ministru, profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța inca cel puțin patru ani. Suma propusa pentru a fi primita sub forma de vouchere de vacanța in contul anului 2023 este […] The post Cine sunt romanii care vor primi vouchere inca cel puțin patru ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

