Cine sunt românii care vor primi facturi la energie și gaze naturale, reduse la jumătate Incepand cu luna septembrie, exista romani care vor beneficia de o reducere la jumatate a facturilor la energie și gaze naturale. Reducerea, care se aplica locuitorilor din zona Munților Apuseni – peste 20.000 de consumatori – este prevazuta de un act normativ din 1996, ale carui prevederi se aplica retroactiv. Condiții pentru a primi ajutorul Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27 din 1996 se aplica clienților care indeplinesc urmatoarele condiții: • sa fie titularii contratului de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale; • sa aiba locuința sau sa desfașoare activitatea in localitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

