- Prima recalculare, care aduce bani in plus pentru mai bine de 3 milioane de oameni, trebuie sa fie gata pana la 1 septembrie. De la 1 ianuarie 2025, insa, toate pensiile vor crește, odata cu indexarea cu rata inflației. Apoi, in februarie 2025, de noile mariri vor beneficia pensionarii care au primit…

- Cat vor fi nevoiți romanii sa plateasca, din 1 iulie 2024, pentru a-și cumpara vechime la pensie Din 1 iulie 2024 salariul minim pe economie va fi majorat la 3.700 de lei. Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) a explicat cat trebuie sa plateasca cei care vor sa-și cumpere vechime…

- Mai exact, pentru fiecare an de activitate in acest domeniu, romanii pot primi un punct de pensie. Inițiatorii proiectului de lege spun ca vor aceasta schimbare pentru ca sumele primite la ora actuala nu le asigura un trai decent gospodarilor.Totodata, precizeaza ca bugetul de stat nu va fi majorat…

- ULTIMII PAȘI PENTRU MAREA RECALCULARE, CAND PRIMESC DECIZIILE- 97% dintre dosarele de pensii evaluate și digitalizate- mai-august - distribuirea deciziilor de recalculare- septembrie - livrarea pensiilor majorate- aprox. 3 milioane de romani primesc a doua majorareSURSA: Realitatea PLUS Gaura din bugetul…

- Impozit pentru pensie – romanii scutiți Ministrul Muncii a clarificat pensiile pentru care nu se platește niciun impozit: „Este crucial ca romanii sa fie informați in aceasta privința!” In ultima perioada, au aparut numeroase discuții in spațiul public cu privire la posibila supraimpozitare a pensiilor.…

- Autoritațile au anunțat o a treia creștere a pensiilor pentru romani, iar Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a explicat procedura de calcul și cine va beneficia de aceasta majorare. Incepand cu 1 ianuarie 2024, pensiile romanilor au fost majorate cu 13,8% in raport cu rata inflației. Cu toate…

- Pensiile tuturor seniorilor au avut o creștere incepand cu 1 ianuarie 2024. Cu toate acestea, de la 1 septembrie nu va avea loc același fenomen, deoarece doar o parte dintre pensionari vor beneficia de majorari dupa recalculare. Cu toate ca pensionarii așteapta cu nerabdare creșterea pensiilor in urma…

- Pensiilor tuturor seniorilor au crescut de la 1 ianuarie 2024. Insa nu se va intampla același lucru de la 1 septembrie. Și asta deoarece doar o parte din pensionari vor primi majorari dupa recalculare.