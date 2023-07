Cine sunt românii care pot să iasă cu doi ani mai devreme la pensie Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede extinderea numarului de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara penalizare. Este vorba de legea pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care extinde numarul persoanelor care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara penalizare, din zonele afectate de poluare remanenta. Actul normativ vizeaza persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani in zone afectate de poluare, precum și pe o raza de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

