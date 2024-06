Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii romani vor avea garantat, din toamna, salariul minim european. Va fi stabilit pe baza unor indicatori clari, economici, așadar nu va mai sta in pixul politicienilor și in promisiunile lor electorale. Noul salariu minim se va raporta la jumatate din salariul mediu și va fi influențat de inflație…

- Aproximativ 2,6 milioane de romani cu venituri reduse beneficiaza de aceasta forma de ajutor de stat in valoare de 250 de lei. Procesul de incarcare a cardurilor se va desfasura in perioada 14-25 iunie, a mai precizat ministrul Fondurilor Europene. Cardurile pot fi utilizate pentru alimente sau pentru…

- Decizia de creștere a salariului minim este vazuta ca una cu conotații electorale, avand in vedere ca este programata sa intre in vigoare intr-un an electoral. The post AVERTISMENTUL EXPERȚILOR Ce nu știu romanii despre creșterea salariului minim pe economie first appeared on Informatia Zilei .

- Incepand cu luna septembrie 2024, un nou mod de calcul va duce la creșterea veniturilor multor pensionari romani. Mai exact, aproximativ trei milioane de romani vor primi mai mulți bani in plus dupa recalculare, potrivit autoritaților.

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca proiectul salariului minim european va fi implementat și in Romania, doar ca nu va fi posibil de la inceput sa se ajunga la salariul minim din Europa. Totuși, premierul a spus ca in momentul in care vom avea o legislație europeana, cu timpul fiecare țara din Uniunea…

- Cardurile de alimente se incarca! De astazi, 15 aprilie 2024, incepe incarcarea cardurilor de alimente (tichete sociale) cu o noua tranșa de 250 lei pentru un numar de aproximativ 2,6 milioane de beneficiari eligibili, a anunțat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu . Procesul…

- Romanii sunt negativiști in ceea ce privește situația lor financiara. Un nou studiu arata ca, pentru 1 din 2 romani, principala preocupare financiara este acoperirea cheltuielilor de baza. De asemenea, 7 din 10 persoane considera ca numarul șomerilor va crește in 2024, iar 3 din 10 persoane cred ca…

- Romanii sunt negativiști in ceea ce privește situația lor financiara. Un nou studiu arata ca, pentru 1 din 2 romani, principala preocupare financiara este acoperirea cheltuielilor de baza. De asemenea, 7 din 10 persoane considera ca numarul șomerilor va crește in 2024, iar 3 din 10 persoane cred ca…