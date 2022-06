Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american Robert Portman, care efectueaza sambata o vizita in Romania, a declarat ca nu exista pentru Statele Unite prieten mai puternic decat tara noastra. Declaratiile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa, dupa ce senatorul republican din Ohio s-a intalnit cu premierul Nicolae…

- Anul trecut, vanzarile companiilor locale in afara tarii au crescut cu 19,6-. In acelasi timp, importurile s-au ridicat la 1,06 miliarde euro, in crestere cu 15,6-. Din judetul Iasi au plecat la export marfuri in valoare de aproape 958,6 milioane de euro in anul 2021, o cantitate mai mare cu 19,6- decat…

- Dupa ce au dezbatut cum ar putea fi distrus de bombele nucleare ale Rusiei New York-ul sau chiar intreaga Marea Britanie, pentru ca al Treilea Razboi Mondial deja a inceput, propagandiștii ruși indeamna acum trupele sa fure porumb din Ucraina pentru ca Rusia sa-l vanda apoi, Chinei. Remarcile de la…

- guverGuvernul a aprobat, joi, ordonanta de urgenta referitoare la mecanismul pentru analiza si autorizare a investitiilor straine directe care vin din spatiul non-UE, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES . El a mentionat ca se va infiinta Comisia pentru…

- „Au fost luate decizii și au fost sancționate companiile rusești. Analizam și se vor lua decizii. In portul Constanța putem spune ca vom analiza și vom lua o decizie. In acest moment intra gaze din Rusia, nu a fost luata o decizie.Din informațiile pe care le am pana acum nu avem cetațeni ruși pe care…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin se pot întâlni la Istanbul în zilele urmatoare. Declarația a fost facuta de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, noteaza Unian.net. Potrivit lui Erdogan, acordurile încheiate între…

- Vladimir Putin a apreciat greșit situația din Ucraina, iar unii soldați ruși au refuzat sa execute ordinele și chiar si-au doborat din greseala propriile avioane, potrivit șefului agenției britanice de informații GCHQ, citat de CNN. Intr-un discurs la Canberra, Australia, directorul GCHQ, Jeremy Fleming,…

Iulian Bucur a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca, publicata joi in Monitorul Oficial.