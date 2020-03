Cine sunt refugiaţii de la graniţa Greciei. Cum a apărut “bomba cu ceas" de la marginea UE Zeci de mii de refugiati si migranti încearca sa intre în UE, din Turcia, pe la granita cu Grecia de câteva zile, timp în care tensiunea în zona creste tot mai mult. Cine sunt acesti oameni, multi dintre ei alungati de conflictele armate din tara lor, despre care tot mai multe voci sustin ca sunt folositi drept masa de manevra de presedintele turc Erdogan si cum arata la acest moment situatia refugiatilor în lume.

Trebuie sa plecam în analiza acestei probleme de la un aspect foarte important – exista o diferenta între refugiati si migranti.

Sursa articol: hotnews.ro

