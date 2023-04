Cine sunt proprietarii de locuinţe scutiţi de plata impozitului pe clădire în 2024. Vezi dacă ai prins lista lor! Autoritatile locale au cautat surse de a atrage bani la buget, astfel ca au recurs la cea mai simpla si scandaloasa varianta, in acelasi timp: majorarea impozitului pe casa. Deocamdata este sigur ca acest lucru se va intampla in Bucuresti si in alte orașe mai mari din tara. Romanii cu surse fotovoltaice, scutiti de impozit […] The post Cine sunt proprietarii de locuinte scutiti de plata impozitului pe cladire in 2024. Vezi daca ai prins lista lor! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

