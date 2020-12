Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare a debutat duminica, 27 decembrie, la Cluj. Aproape 100 de cadre medicale de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase ar urma sa fie imunizate in urmatoarele zile, din primul lot de 375 de doze anti-Covid-19 sosit Cluj.

- A inceput campania de vaccinare anti-coronavirus, dupa un an de lupta impotriva virusului. De la ora 09:00 s-a dat startul imunizarii in București, iar de la 10:00, in toata Romania. O asistenta de la Institutul Național „Matei Balș" din București a fost prima romanca care a primit o doza din acest…

- Mihaela Anghel, 26 de ani, asistenta medicala generalista la Institutul Național „Prof. Dr. Matei Balș”, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2, este prima persoana din Romania vccinata anti-COVID. Campania naționala…

- Prima persoana care va fi vaccinata la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” va fi Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2, informeaza…

- Primul roman care va fi vaccinat antiCOVID-19 dupa ce vaccinul a ajuns in țara face parte din randul personalului medical, a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița.„Avem o strategie de vaccinare și va fi respectata. Prima pesoana care va fi vaccinata e din randul personalului…

- Campania de vaccinare anti-Covid in Romania se va desfașura in trei etape, primii urmand sa fie imunizați lucratorii din domeniul sanatații și social, iar in a doua etapa vor fi vaccinati toti angajatii care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale, inclusiv cei din salubritate sau personalul…

- Ministerul Apararii Nationale a transmis, luni seara, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca institutia se va ocupa de depozitarea vaccinului anti-COVID-19, ca va exista un depozit central, precum și șase depozite regionale, de unde se va face distribuția catre centrele de vaccinare anti-Covid…