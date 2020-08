Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat ca virusul SARS-CoV-2 nu va disparea nici dupa al doilea val și ca va trebui sa ne obișnuim sa traim cu el „in anii urmatori”. El spune ca studiile de seroprevalența arata ca procente mici din populația au trecut prin boala…

- Urmatoarea perioada va fi extrem de dificila pentru romani, intrucat va avea loc o noua creștere a numarului de cazuri de COVID-19 in secțiile de terapie intensiva, dar și al deceslor, atrage atenția prof. dr. Alexandru Rafila, președinte al Societații Romane de Microbiologie.

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), a izbucnit in ras, in timpul emisiunii „Marius Tuca Show”, la declaratiile lui Nelu Tataru, despre situația cazurilor COVID-19 in R...

- Alexandru Rafila, directorul Societații Romane de Microbiologie, afirma ca este de așteptat ca numarul cazurilor de pacienți care au nevoie de terapie intensiva, dar și numarul deceselor provocate de Covid-19 sa creasca in urmatoarele saptamani. El explica prin faptul ca exista un decalaj intre creșterea…

- Prezent la conferința de lansare a proiectului ”Intarirea capacitatii institutionale pentru controlul infectiilor spitalicesti si gestionarea consumului de antibiotice in Romania”, președintele Societații Romane de Microbiologie, profesorul Alexandru Rafila, a avertizat ca principala amenințare mai…

- Alexandru Rafila, șeful Societații Romane de Microbiologie, a declarat despre creșterea numarului de cazuri de Covid-19 nou inregistrate ca nu este un motiv de panica, dar nici nu trebuie sa renunțam la precauții. El ii combate pe cei care pledeaza pentru relaxare totala, sub motiv ca pandemia nu e…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, este de parere ca ceea ce trebuie sa ne preocupe in acest moment este accesul echitabil la vaccinul anti-COVID, in...

- Pe 26 mai 2020 se implinesc trei luni de la confirmarea primului caz de coronavirus inregistrat pe teritoriul Romaniei. In acest timp, Romania a depistat 18.283 de persoane infectate, dintre care 11.630 au fost vindecate, iar 1.205 au murit. La ora 13 Grupul de Comunicare al Guvernului va transmite…