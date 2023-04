Cine sunt primii finaliști de la Românii au Talent 2023. Sunt foarte aproape de premiul de 120.000 de euro Prima semifinala live a show-ului de diverstiment Romanii au Talent 2023, vineri, 28 aprilie. Doisprezece concurenți au pașit pe scena emisiunii difuzate de Pro TV pentru a demonstra tuturor ca au abilitațile necesare pentru a caștiga marele premiu in valoare de 120.000 de euro. Afla in randurile de mai jos cine sunt primii finaliști de […] The post Cine sunt primii finaliști de la Romanii au Talent 2023. Sunt foarte aproape de premiul de 120.000 de euro appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigel Frone, in varsta de 54 de ani, locuiește de 11 ani intr-o camaruța de hotel din București. A fost singur de Craciun, de Revelion, de Paște, dar și duminica trecuta, de Sf. Gheorghe, de ziua onomastica. Artistul din Onești, care a ratat la mustața marele premiu de 120.000 de euro, la ediția din…

- Este deja unul din cei mai cunoscutți comedianți din Romania, datorita show-urilor de stand-up comedy, dar și pentru rolul din serialul „Las Fierbinți”, precum și pentru postura de jurat de la „Romanii au Talent”. Dar, obrazul subțire cu cheltuiala se ține, asta insemnand ca daca vrei sa il vezi pe…

- In ediția de vineri, 17 martie, a sezonului cu numarul 13 Romanii au Talent, Mihai Bobonete a avut parte de o mare surpriza. El a stat fața in fața cu sosiile celebrelor personaje din Las Fierbinți, Bobița și Firicel. Cum a reacționat atunci cand a observat asemanarea izbitoare a personajelor. Mihai…

- Andra se claseaza se ani buni in topul celor mai populare femei din Romania, in accepțiunea sociala. Iubita și apreciata, pare greu de imaginat ca, in ciuda varstei sale (36 de ani), cariera artistica a vedetei de televiziune se intinde pe aproape un sfert de secol. Asta luand in seama momentul cand…

- Jurații de la Romanii au talent au avut parte de o surpriza incredibila in cadrul ediției de vineri, 10 decembrie, cand in platoul show-ului și-a facut apariția o domnița de vița nobila. Totul despre prințesa care i-a impresionat pe cei de la PRO TV. Cine este prințesa Loraine de Hillerin de la Romanii…

- S-a aflat care este legatura mai puțin știuta dintre Pavel Bartoș și Carmen Tanase. Actrița celebra pentru rolul Flacarica, din „Inima de țigan” și mai nou Luminița Achim, din serialul „Clanul” de la PRO TV are o relație speciala cu prezentatorul Romanii au Talent. Ce prietenie au cei doi actori, de…

- Ediția cu numarul 3 din emisiunea ,,Romanii au talent” a reușit sa ii faca pe spectatori sa ramana fara cuvinte. Un concurent din Japonia a reușit sa umple scena cu ajutorul unor proiecții care pareau ca vin din viitor. Andi Moisescu a fost cel care a fost cel mai surprins de momentul barbatului de…

- Mihai Bobonete este unul din cei mai indragiți oameni din stand-up-ul din Romania. De asemenea, el este adorat in rolul lui Bobița din serialul romanesc ,,Las Fierbinți”, dar și ca jurat in emisiunea ,,Romanii au talent”. Vedeta a anunțat chiar intr-un testimonial din show ca a luat o decizie importanta…