- In ediția 20 din sezonul 11 Chefi la Cuțite, concurenții care au primit 2 sau 3 cuțite au intrat in bootcamp unde au avut parte in aceasta ediție de prima proba. Proba anunțata de cei trei jurați i-a luat prin surprindere pe majoritatea concurenților. Iata cum au reacționat.

- Competiția culinara Chefi la cuțite continua cu o noua etapa, care ii duce pe concurenți tot mai aproape de marele premiu. Dupa saptamani intregi de preselecții, jurații și-au ales echipele, dupa ce au trimis acasa 80 de concurenți. Emoțiile lor au atins cote maxime, iar bucuria succesului a intrecut…

- In ediția din acesta seara Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu au fost luați prin surprindere de Gina Pistol. Prezentatoarea TV i-a anunțat pe cei trei jurați ca vor fi nevoiți sa se lupte pentru amuletele din seif.

- Laurențiu Neamțu i-a impresionat pe cei trei chefi și a reușit sa obțina Cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu. Acesta il cunoștea, inca din trecut, de pe rețelele de socializare și a fost o onoare sa-l includa in echipa sa.

- Valentin Andrieș a reușit sa ii emoționeze pe jurații de la Chefi la cuțite. Tanarul nevazator a uimit pe toata lumea cu optimismul lui. I-a cucerit sau nu pe Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea cu preparatul pe care l-a gatit?

- In ediția 6 de la Chefi la cuțite, sezonul 11, Calin și Olianda Donca i-au impresionat pe chefi cu povestea lor, dar și cu preparatul. Jurații au ramas masca atunci cand au auzit povestea lor de dragoste, dar și situația financiara. Iata ce au pregatit cei doi la Chefi la cuțite!

- Jurații se „lupta” pentru cea de a șasea amuleta! Chef Catalin Scarlatescu a avut un schimb de replici in ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite cu colegii lui de la masa juriului, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Ce veste neașteptata le-a dat Gina Pistol.

- Fiecare ediție de la Chefi la cuțite este plina de surprize atat pentru telespectatori, jurați, dar și pentru... prezentatoarea TV! Gina Pistol a avut parte de o sperietura! Ce farsa i-au facut chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu! Iata cum a reacționat indragita vedeta.