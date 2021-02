Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a anuntat ca subiectul privind varsta de pensionare va fi atins intr-un proiect pregatit la ministerul Muncii, romanii urmand sa fie puși sa aleaga intre pensie și salariul de la stat. In prezent, varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbați și de 63 de ani pentru femei.…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat intr-o conferinta de presa ca incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania. Procedura ar fi trebuit demarata inca din octombrie 2019, asa cum prevede art. 157, alin. 2, din Legea 127 publicata in Monitorul Oficial in 9 iulie 2019.…

- Avand in vedere stabilirea salariului de baza minim brut pe țara, garantat in plata, la cuantumul de 2.300 lei, Casa Județeana de Pensii anunța urmatoarele modificari: In cazul asiguraților care au incheiate contracte de asigurare sociala conform Legii nr. 263/2010, nivelul minim al venitului lunar…

- Contribuția pentru contractele de asigurare sociala va fi, din ianuarie, de 575 de lei pe luna. Urmare intrarii in vigoare, incepand cu 13 ianuarie 2021 a prevederilor H.G nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei…

- Legea 288/2020 care modifica Ordonanța subvențiilor a fost publicata pe data de 9 decembrie 2020 in Monitorul Oficial, iar prevederile legii se aplica incepand din Campania 2021 de depunere a cererilor la APIA. Care sunt noile reguli ● Fermierii nu mai sunt obligați sa depuna adeverința de la registrul…

- CCR a decis ca pensiile de serviciu nu vor fi impozitate. Proiectul prevedea ca pensiile cu peste 7.000 de lei sa fie impozitate cu 85%.Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a pronuntat marti o decizie pe sesizarile Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu…

- Astazi, 8 decembrie se sarbatoreste Ziua Constitutiei Romaniei. Se implinesc 29 de ani de la adoptarea primei legi fundamentale dupa Revolutia din Decembrie 1989. Constitutia din 1991 a fost prima de dupa Revolutia din decembrie 1989. Constitutia din 1991, in forma initiala, a fost adoptata in sedinta…

- Legea care permite autoritaților sa ridice mașinile parcate ilegal urmeaza sa fie publicata în Monitorul Oficial dupa ce președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat-o. Prin urmare, șoferii care își vor mai lasa mașinile pe trotuar, în zonele pietonale sau…