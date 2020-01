Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii din ancheta, in cazul Caracal. Petruta si Stefan, numele celor doi presupusi complici despre care Gheorghe Dinca a vorbit la ultimele audieri, au fost gasite in Registrul de la Evidenta Populatiei. Ce s-a intamplat apoi ridica insa, cateva semne de intrebare.

- Gheorghe Dinca si-a schimbat joi, 9 ianuarie, declaratia in ceea ce priveste cazul Luizei Melencu. "Monstrul din Caracal" nu mai sustine ca a ucis-o, asa cum a facut timp de sase luni, ci ca la mijloc ar fi o presupusa retea de trafic, in care el nu dorea sa fie implicat. Totul ar fi pornit de la Petruta…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, a fost, vineri, la sediul DIICOT, pentru a face noi declarații in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu.Aceasta noua ”convocare” a lui Gheorghe Dinca in fața procurorilor DIICOT a venit dupa ce barbatul și-a schimbat…

- Informații de ultima ora. Anchetatorii continua audierile in Cazul Caracal. Dupa ce Gheorghe Dinca a povestit ororile la care a supus-o pe Luiza Melencu, alaturi de complicele sau, Ștefan Risipiceanu, mama Luizei Melencu, iubitul acesteia și o colega de-a ei au fost chemați din nou la DIICOT Craiova,…

- DIICOT l-a reținut, ieri, pe Ștefan Risipiceanu (46 de ani) - unul dintre oamenii pe care Gheorghe Dinca ii folosea la munci in curtea casei groazei - pentru ca a violat-o pe Luiza Melencu, tanara rapita in...

