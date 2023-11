Simona Bucura-Oprescu a anuntat ca peste trei milioane de romani vor avea pensii mai mari anul viitor, dar a explicat ca datorita faptului ca va creste punctul de pensie, fiecare roman in 2024 va avea o pensie mai buna. Ministrul Muncii a precizat ca la contributivitate si munca egala vor exista pensii egale. Cine primeste […] The post Cine sunt pensionarii carora le cresc veniturile cu 87%. Ministrul Muncii garanteaza pensii mai mari pentru 3 milioane de romani first appeared on Ziarul National .