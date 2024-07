Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii urmeaza sa primeasca acasa plicurile cu decizia de recalculare a pensiei, a anunțat miercuri, la Digi24, președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu. El a precizat ca plicurile vor fi trimise cu Poșta Romana, circa cinci milioane de pensionari urmand sa le primeasca la domiciliu.…

- Deși inițiatorii noi Legi a pensiilor vorbeau de eliminarea discrepanțelor, odata cu implementarea modului de calcul, exact la asta s-a ajuns. In acest context, o parte din pensionari nu ar fi beneficiat de nicio majorare a pensiilor, dar in urma unei decizii a instanței, aflam care sunt pensionarii…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca trebuie gandit un nou plafon pentru impozitarea pensiilor, asta pentru ca de 2000 de lei nu mai este de actualitate, in contextul in care costul vieții a crescut. La randul sau, fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a explicat ca sunt analize pentru un nou mecanism…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca plafonul de impozitare a pensiilor ar urma sa fie modificat, ceea ce ar duce la o creștere a veniturilor, in plus fața de majorarea care reiese dupa recalculare.

- Pensionarii care vor o pensie mai mare la recalculare trebuie sa depuna cateva acte și sa completeze un formular. Fara aceste documente, sporurile sau orele suplimentare nu vor fi luate in calcul. Care sunt adeverințele pe care trebuie sa le depuna pensionarii pentru o pensie mai mare la recalculare…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2023, in termeni nominali, 7504 lei pe o gospodarie, reprezentand 2999 lei pe o persoana, in creștere cu 2,8% atat pe o gospodarie, cat și pe o persoana, fata de trimestrul III 2023. Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, veniturile…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat joi, la Romania TV, ca incepand cu data de 1 septembrie, pensionarii vor mai avea la dispoziție 6 luni pentru a aduce documente doveditoare pentru recalcularea pensiilor, in contextul in care mulți seniori se confrunta cu dificultați in obținerea adeverințelor…

- „Nu a fost suficent ca pensiile au fost inghețate și ei furau și cumparau de miliarde vaccinuri și au trebuit sa ne dea o nenorocire și pe Nicușor Dan primar, sa stați și fara apa calda.Am venit anul acesta cu 13,8 la suta și anul acesta in septembrie vom veni cu recalcularea și cred ca mai mult ca…