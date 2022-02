Cine sunt partenerii vedetelor de la „Dancing on Ice”. 9 patinatori profesioniști apar în noul show de la Antena 1 Antena 1 lanseaza pe 5 martie, de la 20:00, show-ul „Dancing on Ice: Vis in doi”, un show grandios in care vedetele vor concura pe gheața, in ritm de dans, alaturi de patinatori profesioniști. Cele noua celebritați care au acceptat provocarea „Dancing on Ice: Vis” in doi vor patina in direct, in fiecare sambata alaturi de partenerii lor profesioniști, incercand sa impresioneze atat juriul, cat și telespectatorii. Ringul de dans al emisiunii va gazdui perechi hotarate sa arate ca sunt in stare sa munceasca pana la epuizare pentru a oferi dansuri memorabile pentru vise ce merita a fi implinite.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

