Cine sunt parlamentarii care, în patru ani de mandat, au luat cuvântul doar la depunerea jurământului Peste cateva luni senatorii și deputații iși incheie mandatul de patru ani, iar unii dintre ei nu s-au remarcat prin nimic. Este vorba despre parlamentarii care au luat cuvantul doar la depunerea juramantului, iar apoi au tacut, informeaza Antena3. Deși sunt remunerați consistent, acesti parlamentari au ales sa nu participe activ la procesul legislativ. Spre exemplu, de la Partidul Social Democrat, deputatii Nicu Nita (Braila) si Eliza Peța-Ștefanescu (Dolj) au vorbit doar la depunerea juramantului, nemailuand niciodata cuvantul in sedintele de plen ale Camerei Deputatilor. La Partidul National… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

