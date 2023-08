Cine sunt părinții tânărului drogat care a provocat accidentul sângeros din localitatea 2 Mai. Cu ce se ocupă, de fapt O alta tragedie s-a produs pe litoralul romanesc! Ei bine, de aceasta data este vor ba despre un tanar, in varsta de 19 ani, care a provocat o tragedie in localitatea 2 Mai, asta dupa ce a intrat cu mașina intr-un grup de opt persoane, iar doua dintre ele au murit. Au aparut noi informații și imagini cu șoferul, despre care se știe ca era drogat cand a provocat accidentul. Cine sunt parinții tanarului drogat care a provocat accidentul sangeros din localitatea 2 Mai. Cu ce se ocupa, de fapt. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

