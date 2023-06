Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a fost reclamat la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) de Agenția Naționala de Integritate (ANI), fiind menționata existența indiciilor referitoare la savarșirea de catre edil a infracțiunii asimilate faptelor de corupție. „Am sesizat Direcția Naționala Anticorupție…

- Potrivit declaratiei de avere completata la data de 14 iunie 2023, Robert Sorin Negoita detine 25 de terenuri intravilane in Ilfov, Bucuresti si Constanta, patru locuinte in Ilfov si in Constanta, dar si spatii comerciale si de productie. Agentia Nationala de Integritate a anuntat azi, 8 iunie 2023,…

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat, joi, ca a sesizat Directia Nationala Anticoruptie in privinta primarului Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, dupa ce primaria pe care o conduce ar fi incheiat mai multe contracte cu societati comerciale in cadrul carora membrii familiei edilului detin…

- Conform raportului ANI, Primaria Sector 3 a incheiat contracte cu firme in care parinții și fratele edilului au diverse funcții și calitați. Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a fost reclamat la DNA de Agenția Naționala de Integritate, care susține ca Primaria Sector 3 a incheiat contracte cu firme…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat joi Directia Nationala Anticoruptie cu privire la existenta indiciilor referitoare la savarsirea de catre primarul Sectorului 3,al Capitalei, a mai multor fapte de coruptie, inclusiv folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, respectiv a infractiunii…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, susține ca dosarul pe care i l-a intocmit Agenția Naționala de Integritate (ANI) este „aberant”. Robert Negoița deține funcția de primar al Sectorului 3 din anul 2012. Potrivit ANI, ”in perioada exercitarii mandatelor 2016 – 2020 si 2020 – 2024, societati la care…

- "In fapt, in perioada exercitarii mandatelor 2016 ndash; 2020 si 2020 ndash; 2024, societati la care Primaria Sector 3 este autoritate tutelara, au incheiat contracte cu societati comerciale in cadrul carora membrii familiei primarului detin diferite functii si calitatildquo;, potrivit ANI. Intr o interventie…

- Agenția Naționala de Integritate a sesizat Direcția Naționala Anticorupție și il acuza de fapte de corupție pe Robert Negoița, primarul Sectorului 3.”Agenția Naționala de Integritate a sesizat Direcția Naționala Anticorupție cu privire la existența indiciilor referitoare la savarșirea de catre Robert…