Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, afirma ca este "un admirator al marelui jucator de tenis Novak Djokovic", dar ca a sustinut "decizia autoritatilor australiene de a refuza viza persoanelor nevaccinate, potrivit legii". "Novak Djokovic, numarul unu mondial, a castigat luni apelul depus impotriva anularii…

- Avocații lui Novak Djokovic susțin ca acesta poate intra în Australia, fiind exceptat de la vaccinare pentru ca a fost infectat cu coronavirus chiar la jumatatea lui decembrie 2021.“Data primului test Covid PCR cu rezultat pozitiv a fost 16 decembrie 2021. Au trecut 14 zile si domnul…

- Un tribunal din Australia a hotarat ca in urmatoarele trei zile, Novak Djokovici sa nu fie expulzat din Țara de la Antipozi. El este prizonier intr-un hotel plin de purici, avertizeaza mama lui. El este cazat intr-un hotel „pentru imigranți, plin de purici cu mancare oribila,” dupa ce a fost reținut…

- ​Familia lui Novak Djokovic l-a susținut pe liderul mondial declarând ca acesta este victima unei "agende politice" în Australia, dupa ce sârbului i-a fost interzisa joi intrarea în tara pentru a-si apara titlul la Australian Open, scrie Reuters.Djokovic, care…

- Mai puțin de jumatate dintre copiii ramași singuri in țara (41%) se vor bucura de sarbatori petrecute impreuna cu parinții plecați la munca in strainatate, care vor veni acasa de Craciun. Deși procentul copiilor in cazul carora exista o perspectiva a mutarii in strainatate, alaturi de parinți, este…

- Sute de manifestanti ecologisti au blocat strazile din mai multe orase din Serbia, inclusiv la Belgrad, pentru a protesta fața de un proiect al gigantului minier anglo-australian Rio Tinto, care vrea sa exploateze zacaminte de litiu.

- In Polonia se vorbește despre un „efect de inghețare” in randul medicilor care au in grija femei insarcinate. Din cauza legislației foarte restrictive privind avortul, unii doctori sunt tentați sa aleaga soluții care nu sunt in favoarea pacientelor, dar care ii pun pe ei la adapost de eventualele consecințe…

- „Am invațat foarte multe lucruri in cadrul SuperCoders, cel mai important cred ca a fost cum sa creez un joc de la zero. In acel moment am fost tare mandru de mine!”, Luța David Andrei, 14 ani, Olt O noua ediție a programului SuperCoders by Orange incurajeaza copiii, cu varste intre 10 și 14 ani, sa…