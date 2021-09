Cine sunt oamenii care îi susțin pe Ludovic Orban și Florin Cîțu în lupta pentru șefia PNL În lupta pentru funcția de președinte al PNL, cei doi rivali - Ludovic Orban și Florin Cîțu - au în spatele lor parlamentari, lideri de organizații, primari sau europarlamentari. De-a lungul campaniei interne care a durat mai bine de trei luni, Ludovic Orban a pierdut mulți dintre susținatori, dar a avut o echipa de fideli formata din oamenii pe care i-a promovat în funcții cheie. De partea cealalta, premierul Florin Cîțu a beneficiat de ajutorul și susținerea unor lideri puternici, plecând de la președintele țarii și continuând cu miniștri, primari, dar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 22 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.165.886 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 252 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.086.351 de pacienți au fost declarați…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.817 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana astazi, 35.514 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV…

- Ajutor pentru ALBA și alte județe afectate de inundații: Guvernul aloca peste 377 de milioane de lei. Cițu e darnic inainte de alegerile din PNL Ajutor pentru ALBA și alte județe afectate de inundații: Guvernul aloca peste 377 de milioane de lei. Cițu e darnic inainte de alegerile din PNL Guvernul Romaniei…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de vineri, Hotararea privind alocarea a 377.213.000 de lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unitati administrativ-teritoriale din 24 de judete, afectate de calamitatile naturale din luna iunie…

- The Government approved, on Friday, by decision, the allocation of 377,213,000 lei from the Intervention Fund at the disposal of the Executive for administrative-territorial units in 24 counties affected by the natural calamities in June of this year. According to a press release of the Ministry…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de vineri, Hotararea privind alocarea a 377.213.000 de lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unitati administrativ-teritoriale din 24 de judete, afectate de calamitatile naturale din luna iunie…

- Social Intr-o singura zi, 81 de decese provocate de COVID-19, inclusiv in Teleorman septembrie 15, 2021 12:33 Din cifrele centralizate de Grupul de Comunicare Strategica reiese ca, in intervalul 14.09.2021 (10:00) – 15.09.2021 (10:00), la nivel național, au fost raportate de catre INSP 83 de decese…

- OFICIAL| CREȘTERE ALARMANTA: 3.929 de cazuri noi de COVID-19 și 96 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 675 de oameni internați la ATI Marți, 14 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 14 septembrie, pe…