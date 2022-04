Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a anunțat sambata ca și-a depus demisia din funcția de președinte PNL, dar a spus ca nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție”, potrivit Digi24.ro. Gheorghe Flutur a anunțat ca a preluat interimar șefia…

- Florin Citu si-a anuntat demisia din functia de presedinte al Partidului National Liberal. Decizia vine la cateva zile dupa ce presedintii de filiale din tara i-au transmis o scrisoare prin care ii cereau demisia. Prim-vicepresedinte Politici Publice, Gheorghe Flutur, ar putea prelua interimar sefia…

- Premierul Nicolae Ciuca i-ar fi dat o replica taioasa, marți, liderului PNL Florin Cițu in timpul discuțiilor privind eventuale remanieri ale miniștrilor. „Nu porni un razboi, pentru ca la razboi ma pricep”, i-ar fi spus Ciuca lui Cițu, potrivit unor surse citate de Antena 3. Intrebat miercuri de jurnaliști…

- Liderii coalitiei de guvernare au semnat au semnat o declaratie comuna prin care PSD, PNL, UDMR si grupul parlamentar al Minoritatilor Nationale condamna ferm „invadarea si agresiunea armata” de catre Federatia Rusa a teritoriului Ucrainei, a anunțat astazi, 24 februarie, președintele PSD, Marcel Ciolacu,…

- Președintele Klaus Iohannis pregatește convocarea Consiliului Suprem de Aparare, ca urmare a escaladarii situației din Ucraina, informeaza Antena 3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, miercuri, intr-un interviu acordat Hotnews, intenția de a schimba Codul fiscal de la jumatatea anului, in ideea de a intra in vigoare din 2023. Ministrul a spus ca, pe zona de taxare a proprietatilor, este posibil ca persoanele fizice care au mai multe…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marți seara, 11 ianuarie, la TVR, ca „dintotdeauna sunt discuții aprinse in Partidul Național Liberal”, pentru ca „liberalii sunt mai vocali”, insa considera ca iși va pastra mandatul obținut in septembrie 2021 și care expira in 2025.„Partidul National Liberal…