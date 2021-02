Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au descins, sambata noaptea, in mai multe cluburi și localuri din Capitala, acolo unde le-a fost semnalat ca s-ar desfasura petreceri ilegale avand in vedere contextul epidemiologic in care ne aflam. Mai multe persoane, vedete, dar și membri ai unei echipe de fotbal au fost legitimate…

- Chef intr-o locație scumpa din centrul Capitalei. Vedete printre care și Bianca Dragușanu au sfidat toate regulile impuse in pandemie și au petrecut alaturi de prieteni. Cu toții au dansat pe muzica lui Adrian Minune. Distracția lor insa le-a picat prost locatarilor din blocurile din jur, care au…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat miercuri ca poate obtine sprijinul "catorva republicani" pentru planul sau de relansare a economiei, lansand in acelasi timp un apel propriei tabere sa avanseze indiferent de obstacole, noteaza AFP. Citește și: Rasare o bomba din Guvern: Poliția…

- Bianca Dragușanu a ajuns la Poliție in seara de 20 ianuarie. Vedeta a depus plangere dupa ce ea și fiica ei au fost amenințate. Oamenii legii au demarat cercetari și ii cauta pe inculpați. Diva a oferit noi declarații despre intamplare. Bianca Dragușanu, noi declarații dupa ce a fost amenințata cu moartea.…

- Harry Brant, fiul supermodelului Stephanie Seymore (52 de ani) și al editorului Peter Brant (73 de ani), a murit in urma unei supradoze accidentale la varsta de doar 24 de ani. Familia tanarului a confirmat decesul. Fiul supermodelului Stephanie Seymore, Harry Brant, a murit Potrivit familiei sale,…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, ii reproșeaza șefului PNL pierderea alegerilor parlamentare, dar și greșelile facute la guvernare in gestionarea pandemiei. Tabara anti-Ludovic Orban din PNL prinde tot mai glas. Dupa ce duminica, prim-vicepreședintele Rareș Bogdan l-a atacat dur pe Orban…

- Oamenii sunt revoltați și spun ca acum, dupa cateva zile in care activitatea „era cat de cat la limita supraviețurii”, nu știu ce decizie sa ia in legatura cu personalul.„Noi pentru a redeschide am reactivat contracte de munca și acum dumnealor iși bat joc. Cum procedam? Joaca un joc pe care l-aș numi…

- Un grup de locatari din strada Orizontului, nr 34, blocul ANL unde, recent s-a inregistrat un incendiu de proporții, ne-au sesizat, la numarul de whatsapp al redacției, ca autoritațile locale nu le spijina pentru a-și gasi un adapost. Oamenii se plang ca, deși afara este frig, familii intregi, cu copii…