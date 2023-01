Stiri pe aceeasi tema

- Un acord de recunoaștere a vinovației incheiat intre Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau și un funcționar public acuzat de luare de mita a fost respins din cauza unor imense gafe ale procurorilor, scrie Adevarul. Curtea de Apel Bacau a respins, in 20 decembrie, un acord de recunoaștere a vinovației…

- Producatorul de incalțaminte Clujana a intrat oficial in faliment, dupa mai bine de 100 de ani pe piața din Romania și strainatate, conform unui raport publicat la Bursa de Valori București. „Adunarea generala extraordinara a actionarilor (...), cu votul pentru al actionarului majoritar prezent,…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a anuntat ca intentioneaza sa acorde 10 titluri de cetatean de onoare al judetului. Printre cele zece persoane care ar urma sa fie onorate, intr-o ceremonie ce va avea loc in decembrie, se numara si Traian Larionesi, administratorul grupului de firme Frasinul. Acesta…

- Cu peste 100 de ani de activitate, Fabrica de pantofi Clujana, o emblema a orașului și a Romaniei in acest domeniu, și-a sistat activitatea de producție și a intrat, oficial, in faliment. Decizia a fost luata de catre consilierii Județeni ai Clujului in ședința forului administrativ de luni.

- Vicepreședintele Autoritații de Audit, Niculae Badalau, a fost audiat intr-un dosar de corupție. El a fost reținut, in aceasta seara, pentru trafic de influența și dare de mita. Luni va fi prezentat Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Citește și: Un șofer…

- Dosar penal pe numele șoferului care a lovit doua mașini parcate, un semafor și un stalp, in zona fabricii de bere din Timișoara. El a plecat de la fața locului la momentul respectiv și s-a prezentat sambata la Biroul Tamponari al Poliției Rutiere. Oamenii legii au descoperit ca inca era sub influența…

- Continue reading Consiliul Județean Timiș anunța punctajele acordate de comisia de concurs la proba interviu a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacanta de director executiv la Direcția de drumuri și poduri județene, organizat in data de 8 noiembrie 2022…

- Bani și foloase de aproape 40.000 lei. Fostul director al Direcției de Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi din CNAIR a fost trimis in judecata. Procurorii DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Florea Dascalu, la data faptelor director al Direcției…