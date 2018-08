Cine sunt noii administratori ai societatii Euro Shipping Services SRL

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatii societatii Euro River Transport SRL, Euro Shipping Services SRL, reprezentata legal prin administrator Adriana Carmen Mironescu, si Emilian Macarie, au luat in Adunarea Generala a Asociatilor din data de 4.07.2018 o serie de hotarari importante. Astfel, a fost aprobata retragerea din functia…

- Comuna Cumpana, asociat unic al societatii Salubrizare Gospodarie Cumpana SRL, a decis revocarea din functia de administrator, ca urmare a incetarii contractelor de mandate, a urmatoarelor persoane: Ion Stochitoiu, Florin Irimia si Maria Giurgiu. In functia de administratori au fost numiti, pe o perioada…

- In Monitorul Oficial nr.679/2018 a fost publicata Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. ”Actul normativ reglementeaza situația juridica a terenurilor aferente caselor de locuit și anexelor gospodarești, precum și curtea și gradina din jurul acestora,…

- Sorin Supuran a fost demis din funcția de director al Societații de Transport Public Timișoara. Consiliul de Administrație s-a intalnit astazi in ședința extraordinara și a luat printre altele decizia de a schimba conducerea. ”Astazi, 27.07.2018, a fost organizata in regim de urgența o ședința extraordinara…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea Adunarii Generale a Asociatilor societatii City Park Constanta SRL, fosta Everest Investitii si Consultanta SRL. Reamintim ca City Park Constanta SRL detine terenul pe care se afla centrul comercial City Park Mall din Constanta. NEPI Bucharest…

- "Avocatul Poporului, precum si persoanele care au exercitat functia de Avocat al Poporului, indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior acordate, beneficiaza de pensie calculata si stabilita in aceleasi…

- Leontin Toderici a primit aprobarea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru functia de CEO al Bancpost, el fiind mandatat de Banca Transilvania sa coordoneze integrarea Bancpost, ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN in Grupul Financiar BT.

- Tion.ro l-a intrebat pe Ludovic Orban, in cadrul unei conferințe de presa organizata la sediul PNL Timiș, daca partidul susține inițiativa „Fara penali in funcții publice”. Liderul liberal a raspuns „pe ocolite”: „PNL are proiect de lege inițiat la parlament prin care sa nu se permita persoanelor…