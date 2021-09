Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 15 septembrie, Simona Halep (29 de ani, locul 11 WTA) se va casatori cu Toni Iuruc, cu care s-a logodit la inceputul lunii iunie. Invitații vor avea de „indurat” doua condiții drastice. Cununia civila dintre fostul lider mondial și logodnicul ei, Toni Iuruc, este programata miercuri, de la…

- Simona Halep se pregateste de ziua cea mare. Nunta cu alesul sau, Toni Iuruc. Se pare ca sportiva ar fi decis ce nume va purta dupa casatorie.Simona Halep si Toni Iuruc vor face pasul cel mare peste doar doua zile. Se pare ca sportiva a decis sa ia si numele sotului sau, astfel se va numi Simona Halep…

- Sportiva din Romania se va marita saptamana aceasta cu Toni Iuruc.In urma acestui eveniment, in viata Simonei Halep va avea loc o schimbare radicala. Pentru a vedea ce se intampla cu sportiva din Romania, intrati pe realitateasportiva.net.

- Simona Halep a anunțat marti, la întoarcerea de la US Open, ca se va casatori cu iubitul sau, Toni Iuruc. Evenimentul va avea loc pe 15 septembrie, la Constanța. Simona Halep și Toni Iuruc au aparut pentru prima data împreuna dupa titlul câștigat de sportiva noastra la Wimbledon…

- Fara sa vrea, fostul mare tenismen Ilie Nastase a anunțat cand va avea loc nunta Simonei Halep: pe 15 septembrie. Intrebat intr-un interviu acordat pentru emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D ce face de ziua actualei soții, Ioana Simion, care implinește 46 de ani pe 15 septembrie, Nastase a spus ca participa…

- Nunta mare in sportul romanesc. Simona Halep și Toni Iuruc s-au casatorit civil vineri, 23 iulie, la vila lor din Izvorani. Cei doi au optat pentru o ceremonie restransa și au spus DA in fața ofițerului starii civile și au petrecut alaturi de familie și cei mai apropiați prieteni. Cine a fost sufletul…

- Simona Halep s-a casatorit in secret cu iubitul ei, Toni Iuruc, in cursul zilei de vineri, 23 iulie. Cei doi indragostiti si-au primit invitatii la casa lor din Izvorani si petrecerea a inceput in jurul orei 19:30. Simona Halep a purtat o rochie scurta, rosie, cu un umar gol, si cel mai frumos accesoriu…

- Sportiva din Constanța se afla in perioada de recuperare, alaturi de persoanele dragi, iar logondnicul Toni Iuruc nu o scapa din priviri. Simona Halep se simte bine și nu vrea sa iși aduca aminte de multiplele probleme medicale avute in acest an competițional, unul in care a ratat cele mai importante…