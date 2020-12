Cine sunt ministrii din guvernul Citu. PNL si USR-PLUS au aprobat lista ministrilor propusi

#ConstantaEsteBine: Tacere

Aceste zile reprezinta o "stagnare" in energia timpului.Tacere. Ce poate urma dupa saptamani de intensificare a energiei si eliberarea sa in ziua de Solstitiu Nimic altceva decat tacere.Astronomic, aceste trei zile intre Solstitiu si Ziua Soarelui numita de multi dintre noi "Craciun" au o caracteristica interesanta: in aceste trei zile soarele rasare… [citeste mai departe]