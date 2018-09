Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a anuntat ca va face plangere penala impotriva celor care distribuie pliante anti-vaccinare care contin informatii false, de tipul "vaccinul ROR contine celule de fetusi avortati", vaccinarea iti poate distruge copilul pentru intreaga viata" sau "pesticide in vaccinuri".

