- Prima semifinala "Romanii au talent", difuzata vineri la Pro TV, a fost lider absolut de audienta. Show-ul a inregistrat 9.9 puncte de rating si 29.8% cota de piata in randul publicului national, cu varsta cuprinsa intre 21 si 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, in timp ce televiziunea…

- „Romanii au talent” a ajuns in etapa galelor live! Vineri, 14 mai, a avut loc prima gala de acest tip. Producatorii, juratii si concurentii au respectat toate regulile impuse de pandemie si au adus in fata telespectatorilor momente inedite. 12 concurenti au urcat pe scena vineri seara, cu speranta obtinerii…

- A avut loc o prima semifinala spectaculoasa la Romanii au Talent. 12 Concurenți au putut sa performeze live, iar jurații s-au reunit in formula completa alaturi de public. Ceilalți 12 vor participa in a doua semifinala de vinerea viitoare Show total in semifinala Romanii au Talent sezonul 11 Telespectatorii…

- Mai sunt doar cateva zile pana la 1 mai, iar Vama Veche incepe sa iasa din amorteala, pregatindu se pentru valul de turisti.Vama Veche este iubita de oameni de toate varstele si din toate categoriile sociale. In acest loc inca exista o atmosfera prietenoasa. In Vama, "printul si cersetorul" stau la…

- Alexandra Dinu, jurata de la „Romanii au talent” , sezonul 11, se va intoarce in curand in Romania, dupa o perioada petrecuta in Italia, acolo unde a locuit in ultimii ani. Vedeta a facut declarații despre acest lucru, in emisiunea „La Maruța”, de la Pro TV. Pentru ca in curand va incepe etapa semifinalelor…

- Cei patru membri ai trupei ”Art of Robots” au intre 20 si 26 de ani si vin din Republica Kargaza. Baietii s-au intalnit pentru prima data cand s-au strans la aeroport, pentru a veni in Romania, la preselectiile filmate pentru ”Romanii au talent”.

- Editia de luni a show-ului "Romanii au talent" nu a mai adus niciun Golden Buzz, dar asta nu inseamna ca numerele de pe scena nu au fost spectaculoase. In plus, in fata membrilor juriului a defilat si cantareata Bianca Rus, fosta concurenta la "Bravo, ai stil! Celebrities".

- Aseara romanii au avut la ce se uita la televizor. La Antena 1 a inceput sezonul 9 ”Chefi la Cuțite”. Pe PRO TV se difuza sezonul 11 din ”Romanii au Talent”. Sunt doua din cele mai vizionate producții romanești. Surpriza, insa, in razboiul dintre Antena 1 și PRO TV a fost ca aseara pe acest […] The…