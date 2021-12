Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe a dezvaluit intr-un interviu cand va incepe noul sezon Mireasa. Prezentatoarea TV se pregatește pentru marea finala a emisiunii, care va avea loc pe 19 decembrie.Cuplul caștigator va pleca acasa cu marele premiu de 40.000 de euro. Simona Gherghe a anunțat ca sezonul 5 al emisiunii Mireasa…

- Simona Gherghe a anunțat startul votului pentru Marea Finala a emisiunii Mireasa, ce va avea loc in data de 19 decembrie 2021, la Antena 1. Afla cum și unde iți poți vota concurenții favoriți.

- Adelina și Seba au stat de vorba cu doamna Eugenia la ceas de seara. Discuțiile lor s-au invartit in jurul subiectului dragoste și compatibilitate, iar doamna Eugenia nu a ezitat sa arunce sageți catre Adelina, care voia sa afle parere ei. De asemenea, tanara a facut niște dezvaluiri de fața cu Seba.

- Doamna Gabi a plans din nou in emisia live de azi, dupa ce im gala de sambata a izbucnit in lacrimi. Doamna Marga i-a spus din nou ca doamna Gabi trebuie sa-și vada de lucrurile lui și sa nu se mai bage in relația dintre Adelina și Seba.

- Insula Iubirii a primit cu brațele deschise noi cupluri care vor sa traiasca experiența care a schimbat viețile multor perechi de indragostiți. Radu Valcan si echipa de filmare, alaturi de concurentii si ispitele noului sezon au ajuns deja in Thailanda, acolo unde se va filma cel mai nou sezon al reality…

- Andrada și Victor au avut aseara o discuție liniștita in care concurenta i-a cerut iubitului ei sa-i spuna daca are ceva sa-i spuna pentru ca a simțit o schimbare de atitudine din partea lui. Concurentul este ingrijorat excesiv.

- Gabriela Cristea a lipsit joi seara din platoul emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii, din cauza problemelor de sanatate. Prezentatoarea TV a fost diagnosticata cu Covid-19: ”Simțeam ca-mi ard urechile Nu știu de unde am luat boala. Aștept sa ma sune de la DSP”, a spus aceasta in cadrul emisiunii,…

- Bucurie mare pentru Izabela și Blaze de la Mireasa. Cei doi s-au casatorit, iar aceștia au imparașit cu fanii și primele imagini de la cununia civila. Aceștia au ales sa imbrace ținute atipice in ziua nunții și mers insoțiți doar de cateva persoane.