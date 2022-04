Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat, miercuri, noi sanctiuni impotriva Rusiei, in contextul invaziei din Ucraina. Acestea vizeaza institutii financiare ruse, precum și membri de familie ai presedintelui rus Vladimir Putin si ministrului de externe Serghei Lavrov, transmit AFP si dpa. Sanctiunile privesc și cea…

- Al cincilea pachet de sanctiuni pe care Marea Britanie il impune Moscovei include inghetarea totala a activelor celei mai mari institutii bancare din Rusia, Sberbank, si a Credit Bank of Moscow, precum si interzicerea de noi investitii britanice in Rusia, in valoare de peste 14 miliarde de dolari in…

- Washingtonul ar putea anunța miercuri ca va aplica noi sancțiuni Rusiei, vizați fiind copiii președintelui rus Vladimir Putin, anunța CNN citand surse din administrația americana. Presedintele rus Vladimir Putin are doua fiice oficiale si posibil o a treia rezultata din relatia cu o sportiva.…

- Autoritațile vor intensifica, de asemenea, sancțiunile impotriva instituțiilor financiare și intreprinderilor de stat din Rusia și vor impune sancțiuni oficialilor ruși și membrilor familiilor acestora, a declarat surse pentru Bloomberg .Noile masuri ar trebui sa ajute la degradarea instrumentelor puterii…

- In a noua zi de razboi impotriva Ucrainei, Secretarul adjunct de Stat al SUA, Victoria Nuland, a declarat vineri ca SUA este dispusa sa renunțe la sancțiunile dure impuse in urma invaziei rusești in Ucraina și a șirurului de bombardamente in cele mai importante orașe ale țarii, daca Vladimir Putin este…

- Pe langa faptul ca este politician rus și fost ofițer KGB, nu se știu prea multe despre Vladimir Putin. In ciuda popularitații sale, a reușit sa iși protejeze cu succes familia. Insa nu toate detaliile private au ramas secrete, caci fosta soție, Lyudmila Shkrebneva, și fiicele lor Maria și Katerina…

- Rusia a promis miercuri o riposta "puternica si dureroasa" la sanctiunile americane anuntate de Washington dupa recunoasterea de catre Moscova a independentei celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, informeaza AFP.

- Sanctiunile internationale promise de occidentali daca presedintele rus Vladimir Putin decide sa invadeze Ucraina vor face din Rusia un "paria", a avertizat vineri un inalt responsabil de la Casa Alba.