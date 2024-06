Stiri pe aceeasi tema

- Foto – antena3.ro Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, joi, recursul in casatie formulat de Mario Iorgulescu, condamnat la 13 ani de inchisoare dupa ce a provocat un accident rutier in urma caruia un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata, iar dosarul va fi trimis pentru rejudecare la Curtea…

- Judecatoria Pitești a admis joi, 13 iunie, propunerea de liberare condiționata in cazul fostului primar al Piteștiului, Tudor Pendiuc. Pendiuc se afla in detenție dupa ce Curtea de Apel București a decis condamnarea lui la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Publitrans”. Acesta a executat mai…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta, luni, intr-un comunicat de presa, ca a fost sesizata de Curtea de Apel Galati cu recurs in interesul legii referitor o chestiune de drept pentru care s-a constatat ca in jurisprundenta nu exista un punct de vedere unitar. ”In interpretarea art. 113, alin.…