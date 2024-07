Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer ales sa o ceara in casatorie pe Magdalena Chihaia intr-unul dintre cele mai romantice locuri de pe planeta: in Veneția, pe gondola. Invitați in platoul Star Matinal, cei doi indragsotiți au vorbit despre logodna și au fost cand vor ajunge in fața altarului pentru a-și jura iubire in fața…

- Razvan Simion și Daliana Raducan s-au casatorit in urma cu doar o zi, iar nunta a fost asemenea unui basm. Decorul a fost bine ales de cei doi miri, air rezultatul a fost unul de vis, unde toți invitații au fost incantați.

- Nunta lui Daniel Pavel cu Ana Maria Pop a avut loc pe 8 iunie, la Palatul Snagov, langa București. Prezentatorul emisiunii „Survivor” de la Pro TV s-a cununat civil și religios cu aleasa inimii lui in aceeași zi. Sarbatoare mare in familia emisiunii „Survivor Romania” de la Pro TV. Dupa luni intregi…

- A sosit ziua cea mare pentru Pepe și Yasmine Pascu. Cei doi se casatoresc, iar acum are loc petrecerea de nunta la un local din Capitala. Invitații sunt de seama, iar ornamentele pe care le-au folosit mirii atrag toate privirile.

- De cateva luni bune, mai exact de la Revelion, despre Anamaria Prodan s-a aflat ca iubește din nou și ca este intr-o relație cu Ronald Gavril. Impresara și boxerul au ținut ascunsa relația, pentru o perioada, dupa care au recunoscut ca sunt impreuna și s-au afișat tot mai des in cadre cat mai tandre.…

- Pe 3 mai, se implinesc 176 de ani de cand a inceput Adunarea Naționala de la Blaj, una dintre marile adunari a romanilor din Transilvania din timpul Revolutiei de la 1848, prin care acestia si-au expus revendicarile naționale, politice si sociale.

- Pepe traiește o poveste de dragoste ca-n filme alaturi de partenera lui de viața. Cantarețul a oferit detalii despre nunta cu aleasa inimii lui, Yasmine Pascu! Ce planuri are artistul pentru marele eveniment. Ce a marturisit prezentatorul TV, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- „Nunta de Aur” 2024 la Alba Iulia. Cum se pot inscrie la eveniment cuplurile casatorite de cel puțin 50 de ani „Nunta de Aur” 2024 la Alba Iulia. Primaria a anunțat modalitatea de inscriere la eveniment pentru cuplurile casatorite de cel puțin 50 de ani. Nunta de Aur 2024 este organizata de primarie…