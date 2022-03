Cine sunt ispitele feminine de la Insula Iubirii 2022. O fosta concurenta Survivor vrea sa suceasca mintile concurentilor

Stiri pe aceeasi tema

- In premiera, in cel mai nou sezon Temptation Island – Insula iubirii, 10 ispite feminine asteapta sa demaste cele mai ascunse trairi ale concurentilor. Curajosii care au pornit pe drumul cunoasterii pe Insula Iubirii vor petrece nu mai putin de 21 de zile in compania seducatoarelor ispite, 21 de zile…

- Cine sunt ispitele din noul sezon Insula Iubirii 2022, emisiune ce va incepe in curand la Antena 1, aflata la sezonul cu numarul șase. In acest sezon nou, zece ispite masculine așteapta sa demaște sentimentele adevarate ale concurenților care intra in concurs, intr-un decor de vis. Sa cunoaștem ispitele!…

- ”Temptation Island – Insula iubirii” ii primește din nou, la Antena 1, pe curajoșii pregatiți sa plece pe drumul cunoașterii, știind ca doar cei ce iubesc vor putea gasi calea inapoi spre partener. In premiera de-a lungul celor cinci sezoane, zece ispite masculine așteapta sa demaște in cel de-al saselea…

- Ruxi este una dintre cele cinci finaliste de la „Bravo, ai stil Celebrities”, sezonul 7. Ea lupta pentru marele premiu in valoare de 100.000 de lei oferit in marea finala din 5 februarie. Intr-un interviu pentru Fanatik , concurenta a dezvaluit ce planuri are dupa terminarea competiției de moda de la…

- O fosta concurenta care s-a facut remarcata la emisiunea ‘Chefi la cuțite’ a reușit sa-și schimbe total viața. Aceasta a slabit nu mai puțin de 30 de kilograme. Despre cine este vorba și cum arata acum vedeta? Fanii show-ului nu se așteptau sa faca aceasta schimbare. Fosta concurenta de la Chefi la…

- Claudia Radu, fosta semifinalista in sezonul 8 de Chefi la cuțite, a implinit de curand varsta de 29 de ani. Chef Claudette a publicat pe rețelele sociale o imagine de pe vremea cand participa la Chefi la cuțite și una din prezent, evidențiind faptul ca a slabit 27 de kilograme.