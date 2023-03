Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident de munca la o ferma din Zabrani. Din primele informații este vorba de un barbat... The post Accident de munca la Zabrani. Un barbat este in stare de inconștiența appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un barbat a fost obligat sa o plateasca pe fosta soție pentru muncile CASNICE. Femeia va primi peste 200.000 de euro Un barbat din Spania a fost obligat de o instanța din Malaga sa-i plateasca fostei soții peste 200.000 de euro pentru munca in gospodarie. Mai exact, femeia va primi 204.624,86 de euro…

- Mihaela și Simona sunt gemene, sunt salajence, au crescut impreuna, au invațat impreuna, au muncit impreuna, iar dupa 20 de ani de munca in strainatate au revenit acasa, la Zalau, pentru a pune bazele uneia dintre cele mai mari afaceri cu prajituri din județ. Pe Mihaela am intalnit-o intamplator. Voiam…

- Miercuri, 1 martie, la ora 07.30, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca o persoana a cazut de la inalțime. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca in incinta unei societați comerciale din localitatea Prislop, un barbat de 44 de ani se afla…

- Un barbat și o femeie, trimiși in judecata pentru o talharie comisa in toaleta de la Alba Mall. Cum au acționat Doua persoane din Alba, un barbat și o femeie, au fost trimiși in judecata pentru o talharie pe care au comis-o in 2020, intr-o toaleta din Alba Mall, din Alba Iulia. La mai bine de doi de…

- Accident de munca in vestul țarii: un barbat a cazut de la o inalțime de 3 metri, pe un șantier. In aceasta dimineața, in jurul orei 9:30, Serviciul Județean de Ambulanța Arad a intervenit cu un echipaj medical cu asistent, pentru a acorda primul ajutor unui barbat in varsta de 43 de ani, care a cazut…

- Artistul a povestit totul pe rețelele de socializare și a menționat ca dupa acest incident neplacut iși dorește sa incheie orice interacțiune cu banca, pentru ca sumele pierdute au fost economisite in timpul unui an. Mai mult, acesta mai spune și ca autoritațile nu fac nimic și nu știe cum și-ar putea…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a unui invinuit care a exploatat prin munca cetațeni ai Uzbekistanului, in decembrie 2021 – aprilie 2022, in raionul Criuleni.