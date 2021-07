Stiri pe aceeasi tema

- In editia difuzata joi seara, la Kanal D, in cursa pentru votul publicului au intrat Elena Marin, Maria Chitu si Zanni. Elena a primit insa cele mai putine voturi si a parasit concursul cu doua zile inainte de marea finala, care are loc sambata, 10 iulie.

- Mai este foarte puțin pana la marea finala „ Survivor Romania ” sezonul 2, ce va avea loc pe 10 iulie, la Kanal D. Show-ul se afla la doar trei zile distanța de a afla marele caștigator. In competiția din Republica Dominicana au mai ramas doi Faimoși: Elena Marin și Zanni, cat și trei Razboinici: Marius…

- Cei 11 concurenți trimiși direct in finala de catre cei de acasa și semifinalistul ales de jurați, care a primit o a doua șansa, se vor lupta, astazi, de la 20.30, la Antena 1, in marea finala a celui de-al zecelea sezon iUmor.

- De-a lungul timpului, in lumea fotbalului au luat naștere derby-uri explozive, pe care fanii din toate colțurile lumii le așteapta cu SuperInteres! Unul dintre acestea este Steaua Roșie - Partizan, derby-ul care “taie” orașul Belgrad in doua. Cele doua rivale se vor duela astazi in finala Cupei, iar…

- Dupa ce a fost eliminat din competiția care se filmeaza in Republica Dominicana, Starlin de la Survivor a scapat porumbelul despre 2 concurenți. Acesta susține ca exista o apropiere intre Maria Chițu și Albert. Ba mai mult, acesta a insinuat ca s-ar bucura daca cei doi ar forma și un cuplu stabil. Starlin…

- Faimosii si Razboinicii vor avea, incepand din aceasta saptamana, 4 noi coechipieri. Astfel ca, in fiecare echipa au intrat cate doi concurenti noi, mai exact cate un baiat si o fata. Este vorba despre un comediant celebru, o solista, un politist si o actrita.

- Leicester a invins-o pe Southampton, scor 1-0, și s-a calificat in finala Cupei Angliei. Adversara din ultimul act va fi Chelsea. Finala Cupei Angliei, Leicester - Chelsea, e programata pe 15 mai, la Londra, pe Wembley. Leicester a depașit momentele dificile din Premier League, doua infrangeri consecutive…