- Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonica cu premierul israelian Naftali Bennett, liderii politici discutand, in special, despre situația din Ucraina, a informat joi serviciul de presa al Kremlinului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Moscova nu a invitat anul acesta niciun lider strain la ceremoniile ocazionate de Ziua Victoriei, la 9 mai, deci nici la parada militara preconizata sa aiba loc in Piata Rosie, a anuntat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. „Nu am invitat…

- Inca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, starea de sanatate a lui Vladimir Putin a fost pusa la indoiala. In ultimele aparitii publice, presedintele Rusiei pare ca are fata si gatul umflate, iar expertii sugereaza ca fie ia steroizi, fie urmeaza tratament de chimioterapie. Un videoclip recent…

- Statele occidentale au respins cererea liderului rus de a plati livrarile de gaze naturale in ruble. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, miercuri, ca schimbarea sistemului de plata va fi un ”proces indelungat”, insa nu a oferit un anumit interval de timp. Oficialul rus a…

- Președintele rus Vladimir Putin așteapta pana pe 31 martie un raport al Cabinetului de Miniștri, al Bancii Rusiei și al companiei Gazprom privind schimbarea monedei de plata in ruble pentru livrarile de gaz catre țarile considerate de Rusia „neprietenoase”, informeaza site-ul Kremlinului. Fii…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a instruit gigantul energetic de stat rus Gazprom sa accepte plata in ruble, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform CNN. ”Gazprom a fost instruit de catre presedintele rus sa accepte plata in ruble”, a precizat Peskov, intrebat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a exprimat joi intentia de a-si continua "fara compromisuri" ofensiva impotriva "nationalistilor" in Ucraina, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, potrivit Kremlinului, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a reiterat marti ca guvernul de la Kiev trebuie sa recunoasca "republicile populare" Donetk si Lugansk drept conditie prealabila pentru incheierea "operatiunii speciale" in Ucraina, potrivit Kremlinului, citat de DPA. Kievul trebuie de asemenea sa recunoasca suveranitatea…