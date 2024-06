Stiri pe aceeasi tema

- Bruxelles-ul investigheaza subvențiile acordate de guvernul chinez pentru producție și se așteapta ca in curand Comisia Europeana sa comunice orice alte taxe vamale legate de importurile de vehicule electrice chinezești. Prin urmare, UE crește controlul asupra marfurilor din cea mai mare economie…

- 2,29 miliarde euro au intrat in conturile fermierilor romani de la inceputul acestui an și pana in prezent, bani europeni rambursați de catre Comisia Europeana pentru finanțarea masurilor de sprijin derulate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. ”Folosim integral fondurile europene disponibile…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat necesitatea unei reforme fiscale incepand din 2025, bazata pe un nou acord negociat cu Comisia Europeana. Ministerul Finanțelor va negocia termenii pentru urmatorii șapte ani, vizand menținerea deficitului bugetar la 3% și asigurarea dezvoltarii economice a Romaniei.…

- Uniunea Europeana a infiintat ieri Academia Diplomatica Europeana, cu scopul de a forma viitori diplomati cu o viziune comuna despre cum ar trebui sa fie politica externa comunitara, informeaza EFE, preluata de Agerpres. Aflata in responsabilitatea sefului diplomatiei europene, Josep Borrell, care va…

- Doi producatori chinezi de panouri solare s-au retras dintr-o importanta licitație de achiziții publice din Romania, dupa ce UE a lansat o ancheta antisubvenție, a anunțat Comisia Europeana. Comisia Europeana a demarat, in aprilie, o investigație asupra a doua consorții suspectate ca ar primi subvenții…

- Comisia Europeana a vandut 23 de cladiri guvernului belgian. Acestea urmeaza sa adaposteasca locuinte, intreprinderi si magazine, in contextul transformarii cartierului european din Bruxelles. Tranzacția intervine in urma deciziei CE de a-și reduce spatiul de birouri cu 25%, pana in 2030. Avand in vedere…

- Europarlamentarul Mihai Tudose a declarat sambata ca PSD a mai castigat alegerile in trecut, dar Guvernul a fost format din partidele de pe locul „doi, trei si un pic din cinci” si social-democratii „stateau in gara si se uitau cum a trecut trenul”, iar pentru a nu se mai intampla acest lucru trebuie…

