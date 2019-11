Stiri pe aceeasi tema

- Atacul de vineri de la Londra, clasificat drept "incident terorist", ridica noi semne de intrebare privind regimul detinutilor. Atacatorul, care a ucis doi oameni si a ranit 3, era un fost condamnat pentru complot terorist si a fost eliberat conditionat in urma cu un an.

- Doua persoane – un barbat si o femeie – au fost ucise de atacator, care la randul lui a fost impuscat mortal de politisti. Premierul in functie al Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat vineri seara ca atacul din centrul Londrei este, cel mai probabil, de natura terorista. Politia metropolitana a…

- Un barbat judecat cu privire la un atac cu cutitul soldat cu trei raniti in Gara din Manchester, in nord-vestul Angliei, de Revelion, anul trecut, a fost condamnat la inchisoare pe viata, relateaza AFP, potrivit news.ro.Mahdi Mohamud, in varsta de 26 de ani, care a pledat vinovat marti de…

- Doi barbați din Iași, in varsta de 34, respectiv 37 de ani au primit o noua șansa la viața, dupa ce le-a fost transplantat cate un rinichi. Donatorul este o femeie, in varsta de 44 de ani, aflata in moarte cerebrala.

- Unul dintre suspecții in cazul crimei produse duminica in Piața Constituției a fost condamnat pentru o alta crima și a fost eliberat mai devreme, respectiv anul trecut, in baza recursului compensatoriu, au declarat surse din Poliție.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca…

- Dupa ce a comis fapta, asasinul a agațat victima cu o funie de o balustrada, pentru a induce in eroare autoritațile. Deși inițial s-a crezut ca femeia s-a sinucis, tanarul a fost prins și a recunoscut totul. Ancheta a scos la iveala ca Sava J, un roman stabilit in Budesheim (landul Renania-Palatinat),…

- In București, cinci copii impreuna cu mama lor dormeau pe strada, pe asfalt fara sa aiba resurse de protecție, alimente sau haine. Mama celor cinci copii, cand a fost descoperita acum cateva zile in urma, era pe cale sa renunțe la ceilalți mici și sa o pastreze doar pe cea mai mare fata pentru ca nu…