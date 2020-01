Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea pensiilor speciale a fost votata astazi in cadrul Camerei Deputatilor. Asa cum a promis, inca de la preluarea guvernarii, Partidul National Liberal va lupta pentru realizarea reformelor necesare unei bune functionari a tarii, iar eliminarea pensiilor speciale a fost unul din pasii necesari…

- Camera Deputatilor a adoptat astazi in sesiune extraordinara, proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale, cu 247 voturi pentru, niciun vot contra si 21 abtineri. Astfel, proiectul prevede eliminarea tuturor pensiile speciale, cu exceptia pensiilor militarilor si politistilor. Artiștii și…

- Guvernul liberal iși va asuma raspunderea pentru eliminarea pensiilor speciale, daca proiectul PNL nu va fi adoptat marți in plenul Camerei Deputaților, a declarat Robert Sighiartau. „Sper ca maine sa fie ziua victoriei și ziua decisiva in care vom elimina pensiile speciale așa cum am declarat și susținut…

- Liberalii se despart de proiectul sinucigaș al social-democraților Problema „pensiilor speciale” in care se parea ca exista un acord intre liberali și pesediști incepe sa scarțaie. Proiectul copt in Parlament de comisia lui Solomon conține cateva propuneri „otravite” ce ar putea afecta grav percepția…

- "Tot astazi am discutat de pregatirea alegerilor locale si am stabilit ca termen limita pentru desemnarea candidatilor de primari in toate localitatile tarii data de 1 martie, urmand ca dupa 1 martie sa incepem in forta precampania, prin campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidatilor.…

- Legea privind eliminarea pensiilor speciale cu exceptia celor ale militarilor si politistilor, aflata pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor de miercuri a fost amanata pe fondul nemultumirilor exorimate de magistrati si al protestelor grefierilor.

- Deputații și-au votat pensiile speciale și bugetul Camerei Deputaților Foto cdep.ro/Arhiva. Camera Deputatilor a adoptat cu o majoritate de voturi bugetul propriu, în document fiind prevazute inclusiv sumele necesare pentru plata pensiilor speciale acordate parlamentarilor. Votul…

- ​Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor reia, marti, dezbaterile cu privire la doua proiecte de lege referitoare la pensiile speciale, initiate de PNL si, respectiv, USR. Sedinta comisiei este programata sa înceapa la ora 16,00. Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de…