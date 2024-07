Stiri pe aceeasi tema

- Un congresman democrat de rang inalt i-a cerut marți președintelui american Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, invocand, printre altele, performanța sa dezastruoasa in dezbaterea cu Donald Trump desfașurata joi.

- Liderii democrați au exclus posibilitatea inlocuirii președintelui Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, dupa prestația slaba din dezbaterea de joi noapte, și au facut apel la membrii partidului sa se concentreze in schimb asupra consecințelor unei a doua președinții a lui Donald Trump, scrie Reuters,…

- Familia președintelui american Joe Biden, candidat pentru un nou mandat la Casa Alba, l-a incurajat pe acesta sa ramana in cursa electorala și sa lupte in continuare, in ciuda prestației sale considerate „dezastruoase” inclusiv de democrați din dezbaterea recenta cu adversarul sau republican Donald…

- Avand in vedere performanța slaba a actualului președinte american Joe Biden in prima dezbatere electorala cu Donald Trump, unii democrați de top au inceput sa se indoiasca de faptul ca liderul de la Casa Alba ar trebui sa-și continue candidatura la președinție.

- Joe Biden si Donald Trump, care se vor confrunta din nou in scrutinul prezidential american ce va avea loc in noiembrie, au primit recent sprijinul financiar al mai multor miliardari, a informat presa americana, citata vineri de AFP, relateaza Agerpres.

- Dupa luni de sondaje in statele cheie care aratau ca fostul președinte Trump se indreapta catre victorie in alegerile prezidențiale din SUA, din luna noiembrie, Joe Biden are motive de optimism. Cursa pentru Casa Alba pare sa se schimbe dupa condamnarea penala a lui Donald Trump in dosarul Stormy Daniels.

- Noile proiecte de ajutoare militare americane pentru Ucraina si Israel, anuntate luni seara de seful Camerei Reprezentantilor, republicanul Mike Johnson, vor fi utile celor doua tari, a reactionat marti Casa Alba, transmite France-Presse, potrivit Agerpres.„S-ar parea ca, la prima vedere, propunerea…