Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, de la ora 21:30, Loredana și Daniel se vad pentru prima data in fața ofițerului starii civile, la propria nunta, in cel mai curajos experiment social al momentului – reality show-ul Casatoriți pe nevazute. Daca va avea știința dreptate in ceea ce privește compatibilitatea lor, vom…

- Un autoturism a fost lovit de acceleratul Timisoara - Iasi in judetul Bistrita-Nasaud. Se pare ca soferul unui autoturism Skoda a depasit o intreaga coloana de masini care astepta trecerea trenului si a fortat trecerea peste calea ferata fara sa se asigure, moment in care a fost lovit de locomotiva.…

- Condamnatii la închisoare pe viata în Danemarca nu vor mai fi autorizati sa lege noi relatii amoroase în primii zece ani de la condamnarea lor, pentru a evita fenomenul „groupies” (fani) ai criminalilor, a anuntat miercuri Ministerul Justitiei din aceasta țara.„În…

- Senatoarea independenta Diana Șoșoaca a transmis, sambata, pe Facebook ca nu exista o plangere penala impotriva ei in cazul de la Rachiteni, județul Iași, ci se fac cercetari in rem. De asemenea, senatoarea care a blocat atunci procesul de vaccinare a criticat-o și pe medicul prezent atunci in centru.…

- Avertismentul președintelui Asociației Benzinarilor Particulari vine dupa ce pretul la carburanti este din ce in ce mai mare. Doar in Capitala, benzina premium a ajuns la 6,85 lei, iar cea standard este 6,20 lei. Specialiștii nu se așteapta ca prețurile sa scada, ci dimpotriva, aceștia spun ca mai este…

- Dormitor in stil Feng Shui (P) Dormitorul este camera in care mergem cel mai tarziu, dar trebuie sa ne asigure cel mai important lucru, un somn odihnitor. Daca te numeri printre cele care prefera sa aranjeze mobila astfel incat toate energiile bune sa contribuie la starea ta de bine, iata ce ar trebui…

- Motivația este esențiala pentru creativitate, productivitate și fericire. Este ceea ce ne determina sa acționam. Atunci cand acționam, cream creștere și schimbare, ne simțim implicați, puternici și cream mai mult din ceea ce iubim in viața noastra. Cu alte cuvinte, simțim ca viața noastra are un scop. …

- Deputatul Silviu Vexler, presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER), a declarat miercuri, in plenul reunit al Parlamentului, ca Pogromul de la Iasi, din iunie 1941, "a inceput cu un telefon si cateva cuvinte din partea lui Ion Antonescu, care a naruit viata, viitorul, sperantele…