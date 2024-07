Stiri pe aceeasi tema

- Insula Iubirii revine cu sezonul 8 din 15 iulie, cand noi cupluri decid sa iși testeze relația de iubire. Pentru Iustina Loghin și Cornel Luchian acest test este decisiv, caci concurentul a cerut-o deja in casatorie pe iubita lui, iar marele eveniment a fost deja organizat, rochia de mireasa fiind deja…

- Cinci noi cupluri curajoase și ȋndragostite, cu mize mari si povesti de viata diferite și-au luat destinul ȋn propriile maini pentru a afla raspunsul la cea mai dura ȋntrebare ȋn cadrul celui mai provocator, dramatic si real test. Timp de 21 de zile vor locui separat, dar ȋn compania unor ispite mai…

- Radu Ștefan Banica, fiul lui Ștefan Banica jr. din casnicia cu Camelia Constantinescu, și-a spus parerea sincera despre Andreea Marin, fosta soție a tatalui sau. Tanarul artist a moștenit pasiunea pentru muzica și actorie de la tatal sau.Radu Ștefan Banica, tanarul artist și fiul lui Ștefan Banica jr.,…

- Insula Iubirii sezonul 8 revine la Antena 1 din 15 iulie, iar prezentatorul emisiunii, Radu Valcan, a dat noi detalii despre ceea ce se va intampla in emisiune cu cei care au venit sa iși testeze iubirea. Emisiunea prezentata de Radu Valcan va fi difuzata in fiecare luni, marti si miercuri, de la 20.30,…

- Albaiulianul Darius Macinic este ispita a Insula Iubirii sezonul VIII. Tanarul are propria afacere și scrie poezii in timpul liber. Darius Macinic și-a dorit sa fie ispita pentru ca il atrage ideea show-ului Insula Iubirii și psihologia care se afla in spatele evenimentelor de pe Insula Tentației. •…

- Antena 1 a anunțat oficial cand incepe Insula iubirii 2024. Sezonul 8 prezentat de Radu Valcan va avea premiera in aceasta vara, iar cinci cupluri iși vor testa relația.Cinci cupluri vor juca totul pe o singura carte, cea a fidelitatii, in compania unor ispite de neoprit, in cel mai nou sezon Insula…

- Zarug a facut echipa in sezonul 20 cu Eliza Natanticu. Cei doi spun ca au ramas in relații bune și ca s-au ințeles bine și pe parcursul filmarilor, doar ca nu la fel ar fi stat lucrurile și in ceea ce o privește pe Jazzy Jo, cu care a facut echipa in sezonul 17.

- Hamude Kilani a participat la Insula Iubirii in sezonul 2 alaturi de iubita lui, Loredana. Razvan Kovacs a participat la Insula Iubirii in sezonul 7 alaturi de Ema Oprișan. Se pare ca cei doi foști concurenți au multe lucruri in comun.