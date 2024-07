Stiri pe aceeasi tema

- Cinci noi cupluri curajoase și ȋndragostite, cu mize mari si povesti de viata diferite și-au luat destinul ȋn propriile maini pentru a afla raspunsul la cea mai dura ȋntrebare ȋn cadrul celui mai provocator, dramatic si real test. Timp de 21 de zile vor locui separat, dar ȋn compania unor ispite mai…

- Bia și Robert de la Mireasa sezonul 8 sarbatoresc șase luni de cand au spus DA in fața ofițerului starii civile. Cei doi indragostiți au devenit soț și soție cu jumatate de an in urma și se pare ca relația dintre ei decurge foarte bine.

- Insula Iubirii sezonul 8 revine la Antena 1 din 15 iulie, iar prezentatorul emisiunii, Radu Valcan, a dat noi detalii despre ceea ce se va intampla in emisiune cu cei care au venit sa iși testeze iubirea. Emisiunea prezentata de Radu Valcan va fi difuzata in fiecare luni, marti si miercuri, de la 20.30,…

- Cristina le-a povestit Laurei și doamnei Mariana ca are grețuri și mai multe simptome ale sarcinii. Cele doua au tachinat-o, in ciuda faptului ca ea afirma cu vehemența ca nu poate fi insarcinata.

- Hamude Kilani a participat la Insula Iubirii in sezonul 2 alaturi de iubita lui, Loredana. Razvan Kovacs a participat la Insula Iubirii in sezonul 7 alaturi de Ema Oprișan. Se pare ca cei doi foști concurenți au multe lucruri in comun.

- In casa Mireasa a avut loc un task inedit pentru cupluri. In cadrul jocului ”Omleta Dansatoare”, tinerii puteau gati pe rand, cat timp muzica era oprita. Odata ce se auzeau ritmurile, cel care gatea trebuia sa revina in living și sa danseze cu partenerul.

- Au avut o relație presarata cu momente tensionate pe cand erau concurenți la Mireasa și se pare ca au ajuns și la separare. Dupa o buna perioada in care s-a zvonit ca Andrei și Simona s-au desparțit, fostul concurent a confirmat desparțirea. Cei doi aveau planuri mari impreuna și declarau ca se ințeleg…

- Ana Maria și Madalin au participat in sezoane diferite ale emisiunii Mireasa pentru fiul meu. Tanara a fost concurenta in sezonul 4, in timp ce barbatul care i-a devenit, de curand, soț a participat in sezonul 6. Cei doi au spus cel mai hotarat „Da” in urma cu cateva saptamani.