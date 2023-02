Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Șora, unul dintre cei mai activi intelectuali, atat in mediul online cat si in strada, a ramas o inspirație pentru generațiile viitoare pana il ultimele clipe de viața. Mesajul sau de pe rețelele de socializare i-a cutremurat pe mulți.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, și-a cerut scuze public, joi, intr-un comunicat de presa, dupa ce a afirmat intr-un interviu ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat in cadrul unui proces, desi nu exista o sentinta in acest sens. Ministrul Justitiei afirma in comunicat ca avea…

- Copiii care nu mai vin la școala se impart in doua categorii. Sunt copiii care nu mai vin la școala pentru ca nu ințeleg de ce sa mai inveți chestii despre poezie, in loc sa muncești cu ziua și sa faci un ban pentru familie. Și mai sunt copiii care nu mai vin la școala din motive „culturale” – cei din…

- Christian Sabbagh a dezvaluit recent ca fiul sau cel mic a fost diagnosticat cu TSA, tulburare de spectru autist. Inițial, soția i-a ascuns faptul ca baiețelul sau suferea de aceasta afecțiune. Intr-un interviu exclusiv pentru Libertatea, prezentatorul de la Kanal D ne-a vorbit despre cum s-a schimbat…

- Președintele rus Vladimir Putin a folosit joi cuvantul "razboi" pentru a se referi la conflictul din Ucraina, aceasta fiind prima data cand se abate in mod public de la "operațiune militara speciala", scrie CNN.

- De 1 decembrie 2022, Mihai Șora a facut o urare inedita pentru romani. La 104 ani de la Marea Unire, filosoful a publicat o fotogafie cu el din copilarie, precizand ca avea 2 ani la infaptuirea evenimentului istoric.