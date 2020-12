Cine sunt consilierii locali din Sebeș in mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere Cetațenii din Sebeș care au ieșit la vot in 27 septembrie, dar și cei care au stat acasa, deopotriva, au reușit sa indeplineasca visul oricarui primar: sa conduca singur, fara nicio opoziție, o unitate... Articolul Cine sunt consilierii locali din Sebeș in mandatul 2020-2024. Ce venituri au potrivit declarațiilor de avere a aparut prima data pe Ziarul Unirea .